Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti!

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HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cüsseli kanun adamı Hobbs Amerikan Diplomatik Güvenlik Hizmeti'ne son derece sadık biridir. Shaw ise kanun tanımayan eski bir İngiliz askeri operasyon üyesidir. Bilindiği üzere Hobbs ve Shaw karakterleri Fast and Furious 7 filminde ilk kez bir araya geldiklerinde birbirlerinin işini bitirmeye çalışmış ve yalnızca yumrukları konuşmuştu. Ancak filmin kötü kahramanı olan siber-genetik hileleriyle geliştirilen anarşist Brixton ortaya çıktığı zaman, ikilimiz işbirliği yapmak zorunda kalacaktır. İnsanlığı bir çeşit biyolojik tehdit altında bırakan Brixton, insanlığı sonsuza kadar değiştirmek istiyordur. Bu büyük mücadelede Hobbs ve Shaw'a yardım edecek isim ise bir M16 ajanı ve Shaw'ın kız kardeşi olan Hattie Shaw olacaktır.

Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hobbs & Shaw, seriden tanıdığımız Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanıyor. Başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham'ın üstlendiği filmde "The Crown" dizisinin Prenses Margaret'ı Vanessa Kirby Deckard Shaw'un kız kardeşi olan bir MI-5 ajanına hayat verirken, Altın Küre ödüllü Idris Elba ise kötü adam olarak karşımıza çıkıyor. Yönetmen koltuğuna ise "John Wick", "Sarışın Bomba" ve "Deadpool 2" filmlerinden tanıdığımız David Leitch'in oturduğu filmin senaryosunu Chris Morgan kaleme alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular

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Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González

Tür: Aksiyon, Macera

Yapım Yılı: 2019 (136 dk)

Vizyon Tarihi: 2 Ağustos 2019 Cuma

Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson