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Hız Tuzağı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hız Tuzağı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hız Tuzağı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hız Tuzağı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hız Tuzağı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hız Tuzağı konusu, özeti ve Hız Tuzağı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hız Tuzağı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hız Tuzağı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hız Tuzağı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hız Tuzağı konusu nedir, Hız Tuzağı oyuncuları kimler ve Hız Tuzağı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZ TUZAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hız Tuzağı, Los Angeles polis memuru Jack Traven'ın nefes kesen aksiyon hikayesini konu ediniyor. Jack, korkunç oyunlar oynayan kötü Howard'ın elinden on üç masum insanı kurtarmayı başarmıştır. Ancak Howard'ın tek planı bu değildir. Bir otobüse öldürücü patlayıcılar yerleştirir ve otobüs belirli bir hızın altına düşerse bu patlayıcılar infilak edecektir.

Jack, soğukkanlılığını koruyarak bu sıradan otobüsü ve içerisindeki masum yolcuları korumak zorundadır. Jack Traven, intikam peşindeki bir Hopper'ın otobüse yerleştirdiği bombayı etkisiz hale getirmeye çalışır. Yolculardan Bullock ile birlikte, otobüsü şehrin içindeki trafik ışıklarından 80 km hızla geçirmek zorundadır, aksi halde bomba patlayacaktır.

HIZ TUZAĞI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncu / Rol

Keanu Reeves Officer Jack Traven

Dennis Hopper Howard Payne

Sandra Bullock Annie Porter

Joe Morton Capt. McMahon

Jeff Daniels Det. Harold 'Harry' Temple

Alan Ruck Stephens

Glenn Plummer Jaguar Owner

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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