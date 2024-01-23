Hitman Ajan 47 filmi oyuncuları kim? Hitman Ajan 47 filmi konusu, oyuncuları ve Hitman Ajan 47 özeti!

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HİTMAN AJAN 47 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hitman: Ajan 47, Aleksander Bach'ın yönettiği, Skip Woods ve Michael Finch tarafından yazılan 2015 yapımı aksiyon gerilim filmidir. IO Interactive tarafından geliştirilen Hitman video oyunu serisine ve onun ana karakteri olan, yalnızca Agent 47 olarak bilinen gizemli bir suikastçıya dayanmaktadır.

Yönetmenliğini Aleksander Bach'ın üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware ve Emilio Rivera gibi isimler bulunuyor.