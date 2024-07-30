Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu, özeti ve Her Gönülde Bir Aslan Yatar oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Her Gönülde Bir Aslan Yatar filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Her Gönülde Bir Aslan Yatar filmini izleyecek olanların merak ettiği Her Gönülde Bir Aslan Yatar konusu nedir, Her Gönülde Bir Aslan Yatar oyuncuları kimler ve Her Gönülde Bir Aslan Yatar özeti gibi konuları inceliyoruz.
HER GÖNÜLDE BİR ASLAN YATAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Her Gönülde Bir Aslan Yatar, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerinde oynadığı Osman Fahir Seden'in yönettiği 1976 yılı yapımı Türk filmidir.
Konusu
Zeynel polis olmak isteyen bir bekçidir. Danyal ise fabrikada çalışmaktadır. Zeynel ve Danyal'ın ilkokul diplomasına ihtiyacı vardır. Zeynel, Danyal için yaptığı fedakarlık sonucu polis olamaz. Mahalleli ise Zeynel'in polis olmayı hak ettiğini göstermek için elinden geleni yapmaktadır.
Oyuncular
Zeki Alasya - Zeynel
Metin Akpınar - Danyal
Selma Güneri - Şükran
Hulusi Kentmen - Komiser Hulusi
Perran Kutman - Nermin
Ali Şen - Fırıncı
Gülten Ceylan - Öğretmen Necla
Baki Tamer - Emniyet Amiri
Mehmet Emre - Hasan
Orhan Aydınbaş
Süheyl Eğriboz
Sabahat Işık - Zehra
Çoşkun Göğen
Osman Çağlar
Muadelet Tibet Tefeci Mualla
Hakkı Kıvanç - Kahveci Hakkı
Ekrem Dümer
Feridun Çölgeçen
Memduh Ünsal
Renan Fosforoğlu - Hayri
Kudret Karadağ
Nermin Özses
İbrahim Uğurlu