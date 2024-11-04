Hayatla Barış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayatla Barış filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hayatla Barış filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hayatla Barış filmini izleyecek olanların merak ettiği Hayatla Barış konusu nedir, Hayatla Barış oyuncuları kimler ve Hayatla Barış özeti gibi konuları inceliyoruz.

HAYATLA BARIŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatla Barış, küçükken geçirdiği kaza nedeniyle engelle olmasına rağmen bu durumun hayatını engellemesine izin vermeyen Barış Telli'nin hayatına odaklanıyor. Geçirdiği kaza sonucu sağ bacağını kaybeden Barış Telli, yıllar içinden tenisten atletizme, sporun birçok alanında Türkiye rekoru kırdı. Ampute Futbol Milli Takımı'nda sayısız şampiyonluklar, gol krallıkları kazanan Barış Telli, zamanla "Ampute Messi" olarak anılmaya başladı.



HAYATLA BARIŞ KAROSU

Oyuncular : Taner Ölmez, Nazan Kesal, Gürkan Uygun

Yönetmen : Ekin Pandır Senarist : Koray Yeltekin, Caner Erzincan

Hayatla Barış filmi Beykoz İncirli'de yer alan halı sahada çekildi.