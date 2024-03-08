Hayati Okuroğlu kimdir? Hayati Okuroğlu nereli ve kaç yaşındadır? Sorularının cevabı merak ediliyor. Hayati Okuroğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Hayati Okuroğlu kimdir? CHP İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Hayati Okuroğlu kaç yaşında, nereli?

HAYATİ OKUROĞLU KİMDİR?

1985 yılında Tire'de dünyaya gelen Hayati Okuroğlu, ilk ve orta eğitimini Tire'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini Dumlupınar Üniversitesi İthalat İhracat Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde tamamladı.

Okuroğlu, şu anda Tire'de mali müşavirlik yapıyor. Hayati Okuroğlu, CHP İzmir Tire ilçe belediye başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.