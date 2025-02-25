Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na neden operasyon düzenlendi? FETÖ operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na neden operasyon düzenlendi? FETÖ operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı?
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. FETÖ operasyonu çerçevesinde, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen isimlerin gizli haberleşme yöntemleri kullandığı tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na neden operasyon yapıldı? Soruşturma kapsamında, şüphelilerin örgütün finansal faaliyetlerine katıldığı ve "mahrem hizmetler" yapılanması içinde aktif rol aldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Peki, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na neden operasyon düzenlendi? FETÖ operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı?

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Yapılan incelemeler sonucu, örgütün halen Hava Kuvvetleri içinde gizli yapılanmalarını sürdürdüğü belirlendi.

Özellikle "mahrem hizmetler" adı verilen yapı içerisinde aktif olarak yer alan şüphelilerin, güncel finans hareketleriyle örgütü desteklemeye devam ettiği tespit edildi. Güvenlik güçleri, şüphelilerin Ankara'daki büfe, bakkal ve marketlerde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamlarıyla haberleştiğini belirledi.

FETÖ OPERASYONUNDA KAÇ KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI?

Başsavcılık tarafından verilen gözaltı kararı kapsamında, biri sözde mahrem imam olmak üzere; biri muvazzaf subay, 5 subay, 7 ihraç edilen astsubay ve bir eski askeri öğrenci hakkında işlem yapıldı. Operasyon, Ankara merkezli olmak üzere 4 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. Yapılan operasyonların, örgütün askeri yapılanmasına yönelik önemli bir darbe olduğu belirtiliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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