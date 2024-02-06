Hatay deprem konutları kura çekimi ne zaman? Hatay deprem konutları kura çekimleri yapıldı mı?

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce insan vefat etti. Hatay deprem konutları kura çekimleri ne zaman ve Hatay deprem konutları kura çekimleri ertelendi mi, iptal mi oldu soruları gündeme geliyor. Hatay deprem konutları kura çekimleri ne zaman olduğu sorgulanıyor. Hatay deprem konutları kura çekimleri yapıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz yıl meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketinin altından asrın dayanışması ile kalkmayı başardık. Deprem bölgesine 107 milyar lira kaynak aktardık" dedi. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından bu sayının 390 bine tamamlanacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen saldırı nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Türkiye tüm terör örgütüyle mücadelesini sürdürecektir. Yaralılarımızdan da bir tanesinin de hakka yürümüş olmasından dolayı Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum.

"53 BİN VATANDAŞIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

11 ilimizde meydana gelen deprem insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Depremde yıkılan binaların yüzde 90'ının 1999 öncesi yapılmış olması felaketin boyutlarını artırmıştır. Hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde hep yaşatacağız. Şehitlerimize af ve mağfiret temenni ediyorum. Bu felakette yaralanan 107 bin insanımız başta olmak üzere depremden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"85 MİLYON YEK VÜCUT OLDU"

Biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, şehirlerin yeniden inşasında önemli mesafe kat etmiş, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. 6 Şubat'ı depremdeki kayıpları yad etme dışında, milli dayanışmamızı her geçen gün güçlendirdiğimiz bir tarih olarak da hatırlayacağız. Facianın ilk anından itibaren erkeği ve kadını ile genci ve yaşlısıyla, sivili ve kamu görevlisiyle, 85 milyon yek vücut olarak depremzedelerimizin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize buradan şükranlarımı sunuyorum.

"3 MİLYON KİŞİNİN ACİL BARINMA İHTİYACINI ÇÖZDÜK"

Deprem bölgesinde 160 bin personelle tüm işlerin devam etmesini sağladık. Enkaz altından kurtardığımız her can milletçe umudumuzu tazeledi. Sevk ettiğimiz 1 milyon çadırla yaklaşık 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. 215 bin konteynerle depremzede vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda barınma imkanı sunduk. 3,5 milyon vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Türk Havayollarımızın öncülüğünde 712 bin kargo seferi ile 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 350 bin haneye kira desteği ödemesi yaptık. 120 bin öğrencinin bölgeye gidiş dönüşünü sağladık. 712 bin kargo seferiyle 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 350 bin haneye kira desteği ödemesi yaptık. 120 bin öğrencinin bölgeye gidiş dönüşünü sağladık. 712 bin kargo seferiyle 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık.

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK"

İnşası biten ilk konutların kura çekimi ve anahtar teslimini geçen günlerde Hatay ve Gaziantep'te yaptık. Bugün de Kahramanmaraş'ta 9289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz. Bunlara ilave olarak Kahramanmaraş'ta 20 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. 78 bin vatandaşımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız. Yarın Şanlıurfa'da perşembe günü Adıyaman'da inşası biten konutları vatandaşlarımıza veriyoruz. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konut ve köy evini teslim etmektir. Ardından bu sayısı süratle 390 bine tamamlayacağız. Kimseye mahcup olmadan bu süreci çok geciktirmeden nihayete erdireceğiz.

"BİR TURİSTİK SEYAHAT DE BURAYA YAPIN"

Muhalefet diyor ki 1 yıl geçti ortada bir şey yok. Kahramanmaraş burada, zahmet olmazsa bir turistik seyahat de buraya yapın. Burada rakam olarak bir nefeste söyleyip geçtiğimiz her bir işin gerisinde ne kadar çok emek, altın teri, kaynak, fedakarlık olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Kahramanmaraş biliyor.

HATAY'DAKİ SÖZLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA: AYRIMCILIK YAPMADIK, YAPMAYIZ

En son hak sahibi vatandaşımızda yuvasına kavuşana kadar durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bizim 30 yıllık birikimimiz olmasa, bu yaralar bu kadar hızlı sarılamazdı. O dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un insan üstü gayretlerini kim inkar edebilir. Hayatımızın hiçbir döneminde ayrımcılık yapmadık, yapmayız. Biz insanımızın gerektiğinde canı pahasına verdiği desteği, yatırımları yaptığımız için bu destekleri aldık. Tıpkı 21 yıl boyunca olduğu gibi geçen yılın mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde de sizlere vaadimiz buydu. Şimdi belediye başkanlığı seçimlerinde de şehirlerimize vaadimiz aynıdır. Biz eser vermeye, hizmet etmeye, şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya talibiz. Bunun dışındaki her tartışmayı vakit kaybı olarak gördüğümüzü her fırsatta tekrarlıyoruz. Birileri Hatay'da söylediğimiz hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Yıllardır şu hakikati sürekli dikkate getiriyoruz. Hükümet olarak biz tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik. Hatta plana dayalı, yapacaklarını gördüğümüz yatırımlar için borçlanma izinlerini de veriyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımların önemli kısmını sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile yine biz hayata geçirdik. İstanbul'undan İzmir'e, Ankara'sından Hatay'a muhalefet belediyelerinin şehirlerine hak ettiği hizmeti kazandıramamasının tek sebebi beceriksizlik, iş bilmezlik ve başka hesaplar peşinde koşmalarıdır."