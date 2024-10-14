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"Hatasız" diye kendisine getirilen aracı inceleyen eksper hayretler içerisinde kaldı

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Bir şahsın satın almak istediği aracı inceleyen eksper ustası Ferdi Gökçe, gördükleri karşısında hayrete düştü. Aracın durumunu paylaşıp satıcılara tepki gösteren Gökçe, "Bu arabanın parası kimseye helal olmaz, boğazından geçmez" dedi.

139 bin kilometrede ve "hatasız" olarak kendisine getirilen aracı inceleyen eksper ustası Ferdi Gökçe, hayretler içerisinde kaldı. Aracın kilometresiyle oynandığını ifade eden Gökçe, "Bu aracın motoru defalarca işlem görmüş. Bu arabada kronik bir rahatsızlık var" diyerek otomobili satın almak isteyen kişiyi bilgilendirdi.

"BU ARABANIN PARASI KİMSEYE HELAL OLMAZ"

Sözlerinin devamında satıcılara tepki gösteren Gökçe, "Bu arabanın parası kimseye helal olmaz, boğazından geçmez. Ne yazık ki toplumumuzda böyle çok insan var" dedi.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Otomobil

Otomobil Güncel Gökçe

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Yorumlar (2)

Zamanla Akıllanan Adam:

KURANIN IŞIĞINDAN PEYGAMBERİMİZN YOLUNDAN AYRILINCA BİZİ BU HALE GETİRDİLER.

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