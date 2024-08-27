Hareket Sekiz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hareket Sekiz filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hareket Sekiz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hareket Sekiz filmini izleyecek olanların merak ettiği Hareket Sekiz konusu nedir, Hareket Sekiz oyuncuları kimler ve Hareket Sekiz özeti gibi konuları inceliyoruz.

HAREKET SEKİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım'ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye'den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?

Oyuncular:

Ali Sunal

Onur Atilla

Sarp Bozkurt

Devrim Yakut

Gürgen Öz

Bihter Dinçel

Hakan Bilgin

Hande Katipoğlu

Aykut Taşkın