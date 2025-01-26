ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan yabancı futbolculardan biri değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ SÜPER LİG'DE BİR MAÇTA 5 GOL ATAN YABANCI FUTBOLCULARDAN BİRİ DEĞİLDİR?

A: Mario Jardel

B: Alex de Souza

C: Mario Balotelli

D: Gheorghe Hagi

Cevap:D Gheorghe Hagi