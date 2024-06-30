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Hangisi "daha iyi, en iyi" anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster 30 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

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30 Haziran Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi "daha iyi, en iyi" anlamına gelir? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 30 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Hangisi "daha iyi, en iyi" anlamına gelir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Hangisi "daha iyi, en iyi" anlamına gelir?

HANGİSİ "DAHA İYİ, EN İYİ" ANLAMINA GELİR?

• A-) Hürrem

• B-) Bihter

• C-) Ferhunde

• D-) Eyşan

Doğru Cevap: B

Hangisi"daha iyi, en iyi" anlamına gelir?

Hangisi 'daha iyi, en iyi' anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster 30 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? 100 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

Osman Demir
Osman Demir
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