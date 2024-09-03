Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yer alan ve izleyicilere 'Hangisi 'daha iyi, en iyi' anlamına gelir?' sorusu damga vurdu. Seçenekler arasında Hürrem, Bihter, Ferhunde ve Eyşan isimleri yer aldı. Doğru cevap 'Bihter' oldu ve bu soru izleyenlerin hafızalarına kazındı.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran sorunun cevabı merak ediliyor. Hangisi 'daha iyi, en iyi' anlamına gelir? Sorusunun şıkları arasında Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan yer aldı. Yarışmacıyı şaşırtan bu sorunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
HANGİSİ 'DAHA İYİ, EN İYİ' ANLAMINA GELİR?
A: Hürrem
B: Bihter
C: Ferhunde
D: Eyşan
Doğru cevap: Bihter
BİHTER KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?
En iyi, daha iyi, pek iyi: Bu da bir şi'r-i bihter-i dîger (Recâîzâde M. Ekrem).
Bu hâlimden daha iyi bir hâle dûçâr olmuş olmam ben / Beter yâ bihter olmak bahse hâcet yok bu arkadaşları (Abdülhak Hâmit).