Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran sorunun cevabı merak ediliyor. Hangisi 'daha iyi, en iyi' anlamına gelir? Sorusunun şıkları arasında Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan yer aldı. Yarışmacıyı şaşırtan bu sorunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

HANGİSİ 'DAHA İYİ, EN İYİ' ANLAMINA GELİR?

A: Hürrem

B: Bihter

C: Ferhunde

D: Eyşan

Doğru cevap: Bihter

BİHTER KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

En iyi, daha iyi, pek iyi: Bu da bir şi'r-i bihter-i dîger (Recâîzâde M. Ekrem).

Bu hâlimden daha iyi bir hâle dûçâr olmuş olmam ben / Beter yâ bihter olmak bahse hâcet yok bu arkadaşları (Abdülhak Hâmit).