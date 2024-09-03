Üye Girişi
Haberler

Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yer alan ve izleyicilere 'Hangisi 'daha iyi, en iyi' anlamına gelir?' sorusu damga vurdu. Seçenekler arasında Hürrem, Bihter, Ferhunde ve Eyşan isimleri yer aldı. Doğru cevap 'Bihter' oldu ve bu soru izleyenlerin hafızalarına kazındı.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran sorunun cevabı merak ediliyor. Hangisi 'daha iyi, en iyi' anlamına gelir? Sorusunun şıkları arasında Hürrem, Bihter, Ferhunde, Eyşan yer aldı. Yarışmacıyı şaşırtan bu sorunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

HANGİSİ 'DAHA İYİ, EN İYİ' ANLAMINA GELİR?

A: Hürrem

B: Bihter

C: Ferhunde

D: Eyşan

Doğru cevap: Bihter

Hangisi 'daha iyi, en iyi' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir?

BİHTER KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

En iyi, daha iyi, pek iyi: Bu da bir şi'r-i bihter-i dîger (Recâîzâde M. Ekrem).

Bu hâlimden daha iyi bir hâle dûçâr olmuş olmam ben / Beter yâ bihter olmak bahse hâcet yok bu arkadaşları (Abdülhak Hâmit).

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Atv

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten polislerin yargılandığı davada yeni karar

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir? Hangisi ''daha iyi, en iyi'' anlamına gelir? Bihter kelimesinin anlamı nedir, ne anlama gelir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 5 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? Adidas Super Step Ayakkabı, Akülü Araba, Dikey Süpürge... BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta?
title