Hangisi bir atasözü değildir? "Açık kapı kilit tutmaz, Çürük tahta çivi tutmaz, Kaynayan kazan kapak tutmaz, Yuvarlanan taş yosun tutmaz"
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi bir atasözü değildir?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi bir atasözü değildir? "Açık kapı kilit tutmaz, Çürük tahta çivi tutmaz, Kaynayan kazan kapak tutmaz, Yuvarlanan taş yosun tutmaz"
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi bir atasözü değildir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
HANGİSİ BİR ATASÖZÜ DEĞİLDİR?
A: Açık kapı kilit tutmaz
B: Çürük tahta çivi tutmaz
C: Kaynayan kazan kapak tutmaz
D: Yuvarlanan taş yosun tutmaz
Cevap: A