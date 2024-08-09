HAMSTER KOMBAT 9 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

Popüler oyun Hamster Kombat'ın 9 Ağustos tarihli günlük şifre kombo kartları duyuruldu. Oyuncular, bu şifrelerle oyun içindeki çeşitli özellikleri açabilirler. Hamster Kombat, kullanıcılarına eğlenceli bir deneyim sunan bir oyun olarak biliniyor. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak ve günlük şifreleri nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

9 AĞUSTOS 2024 HAMSTER KOMBAT YENİ ŞİFRE NE?

Popüler oyun Hamster Kombat'ın 9 Ağustos şifresi CRYPTO oldu. Şifrenin mors alfabesi ile karşılığı ise şöyle

C: — . — .

R: . — .

Y: — . — —

P: . — — .

T: —

O: — — —

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat'ta kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında özel bir ara yüzle karşılaşıyor. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanılıyor, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre de girebilirsiniz.

HAMSTER KOMBAT OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ