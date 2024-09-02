HAMSTER KOMBAT 2 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

2 Eylül Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? Hamster Kombat'ın 2 Eylül tarihli günlük şifre kombo kartları duyuruldu. Bu popüler oyunun yeni şifresi ve nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Hamster Kombat, kullanıcılarına eğlenceli ve heyecanlı bir oyun deneyimi sunuyor. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? İşte detaylar...

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

HAMSTER KOMBAT 2 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE NEDİR?

Hamster Kombat oyuncuları, bugünün günlük şifresi olan "SMARTY" ile 2 Eylül 2024 tarihinde, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakaladı. Hamster Kombat oyununun, 2 Eylül 2024 tarihli "SMARTY" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

S: . . .

M: - -

A: . -

R: . - .

T: -

Y: - . - -

Hamster Kombat, 2 Eylül günlük şifresi olan SMARTY kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

. . - - . - . - . - - . - -

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat'ta kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında özel bir ara yüzle karşılaşıyor. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanılıyor, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre de girebilirsiniz.