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HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu?

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Popüler oyun Hamster Kombat'ın 15 Eylül günlük şifresi ve yeni kombo kartları merak konusu oldu. Oyuncular, güncel şifreyi ve kombo kartları nasıl kullanacaklarını araştırıyor. Hamster Kombat, günlük şifreler ve kombo kartları ile oyunculara farklı deneyimler sunuyor.

15 Eylül Pazar Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Hamster Kombat'ın 15 Eylül tarihli günlük şifre kombo kartları duyuruldu. Bu popüler oyunun yeni şifresi ve nasıl kullanılacağı merak konusu oldu. Hamster Kombat, kullanıcılarına eğlenceli ve heyecanlı bir oyun deneyimi sunuyor. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? İşte detaylar...

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL PAZAR GÜNLÜK ŞİFRE NEDİR?

Hamster Kombat 15 Eylül Pazar günlük şifre yayımlandı. Bugünkü şifre " INTRIGUE " olarak duyuruldu. Şifrenin mors alfabesi yazımı ise şu şekilde ;

I • •

N — •

T —

R • — •

I • •

G — — •

U • • —

E •

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE NASIL KULLANILIR?

Hamster Kombat'ta kullanıcılar, ana ekran üzerinden "Günlük Şifre" bölümüne dokunduklarında özel bir ara yüzle karşılaşıyor. Arka planın kırmızıya dönüşmesiyle birlikte şifre girişine başlanılıyor, her bir harfi mors alfabesi yönergelerine göre de girebilirsiniz.

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK KOMBO KARTLARI NASIL AÇILIR?

Günlük Giriş Yapma: Oyuna her gün giriş yaparak günlük ödülleri toplamak önemlidir. Çoğu oyun, günlük girişler için ödüller sunar ve bu ödüller arasında kombo kartları da bulunabilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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