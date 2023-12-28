Hacı Şakir hangi ülkenin? Hacı Şakir hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Hacı Şakir markası nereye ait?

Hacı Şakir hangi ülkenin? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenlerden bir tanesi oluyor. Ürünü kullanmakta olan pek çok kişi Hacı Şakir'nın hangi ülkenin ürünü olduğunu merak eder. Hacı Şakir ülke genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan hijyen markasıdır. Peki, Hacı Şakir hangi ülkenin? Hacı Şakir hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Hacı Şakir markası nereye ait?

HACI ŞAKİR HANGİ ÜLKENİN?

Hacı Şakir, Türkiye markalaşma tarihinde yer edinmiş tarihi bir sabun markası. Şu anda bir Amerikan şirketi olan Colgate-Palmolive ürünü olarak satılmaktadır.

Gerek ambalajı gerekse amblemi ile pazarlama sektöründe yer edinmiştir. Yüz yılı geçen bir tarihe sahiptir.

Hacı Şakir

Hacı Şakir, Hacı Ali Bey'in oğludur. Hacı Ali bey, 19. yüzyılın ortalarında Kırım'da sabun ve mum üreten Kazan Tatarı bir müteşebbistir. Bu sabunun ilk üretimi, 1889'a kadar götürülür. Hacı Şakir daha sonra Sabuncuoğlu soyadını alır.

Karadeniz'in kuzeyinin Rus egemenliğine girmesiyle ve Volga nehrinden kaynaklanan doğal sebepler yüzünden Hacı Şakir ailesi ile birlikte 1915 yılında Türkiye'ye göç eder. Hacı Ali Bey göç ettikten sonra, Laleli Atpazarı'nda evinin altında sabun ve mum üretmeye devam eder. Hacı Ali Bey'den sonra oğlu ve torunları dört kuşak şirketi yönetirler. Şirket 1987'de Maya Grubu'na ve daha sonra Colgate'e satılmıştır.

Tarihinden

Türkiye Cumhuriyeti'nin 91 numaralı Ticaret Sicili'ne sahip şirketi olan Sabuncuzade M. Şakir ve Mahdumu Müessesatı Ticari ve Sınai Türk Anonim Şirketi'nin kuruluşu, bizzat Atatürk'ün imzasıyla 1925'te tescil edilmiştir. Unvanda bulunan ve çok az sayıda kuruluşa verilen "Türkiye Anonim Şirketi" ibaresi ise kuruluşta yıllarca iftihar konusu olmuştur. Daha sonra Hacı Şakir, İstanbul Ticaret Odası'nın 9., İstanbul Sanayi Odası'nın ilk şirketi olmuştur. Şirketin başındaki Hacı Şakir Sabuncuzade, İzmir İktisat Kongresi'ne katılmıştır.