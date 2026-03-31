Haberler.com Washington Temsilcisi Sural: ABD'de Trump'a destek azalıyor

ABD- İsrail ve İran arasında süren savaş, sadece sahada değil ABD iç siyasetinde de etkisini gösteriyor. Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, sürecin hem diplomatik hem de kamuoyu boyutunu değerlendirdi.

“TRUMP VE İRAN ARASINDA ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR”

Sural, taraflar arasında yürütüldüğü iddia edilen görüşmelere ilişkin dikkat çeken bir noktaya değindi. “Görüşmelerin devam ettiğini iddia eden Trump ve görüşmelerin yapılmadığını iddia eden İran var” diyerek açıklamalardaki çelişkiye vurgu yaptı.

“SAVAŞIN BİTMESİNE DAİR SOMUT BİR GELİŞME YOK”

Trump’ın sık sık yaptığı açıklamalara rağmen sahada farklı bir tablo olduğunu belirten Sural, “Trump, ‘Savaşın bitmesine çok yakınız’ açıklamasını 1 ayda 12 kez yaptı” dedi. Buna rağmen “Savaşın bitmesine yönelik gözle görülür bir durum yok” ifadelerini kullandı.

“ABD’DE TRUMP’A DESTEK AZALIYOR”

ABD kamuoyundaki değişime dikkat çeken Sural, “ABD kamuoyunda Trump’a destek oranı düşüşte” dedi. Özellikle ekonomik faktörlerin bu düşüşte etkili olduğunu vurguladı.

“BENZİN FİYATLARI ELEŞTİRİLERİ ARTIRDI”

Sural, yükselen enerji fiyatlarının siyasi etkilerine değinerek, “Trump, yükselen benzin fiyatları yüzünden ABD’de eleştiriliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca son anketlerde Biden dönemindeki ekonomik algının Trump’a kıyasla daha olumlu görüldüğünü belirtti.