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Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu, özeti ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı, sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırarak yeniden Özel Çamlıca Lisesi'ne dönmüştür. Yeni beden eğitimi öğretmeni Badi Ekrem, sürekli egzersiz yaptırarak sınıfı zorlamaktadır. Genç edebiyat öğretmeni Semra Hoca'nın gelişiyle sınıf, Mahmut Hoca'nın uyarılarına rağmen ona zor anlar yaşatır. İnek Şaban, Ferit ve Necmi'nin yazdığı sahte mektuplarla Semra Hoca'ya aşık olur ve komik olaylar gelişir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Münir Özkul, Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit

Tür : Dramatik Komedi

Ülke : 1975 / Türkiye.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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