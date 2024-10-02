Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Hababam Sınıfı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hababam Sınıfı filmini izleyecek olanların merak ettiği Hababam Sınıfı konusu nedir, Hababam Sınıfı oyuncuları kimler ve Hababam Sınıfı özeti gibi konuları inceliyoruz.

HABABAM SINIFI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı serisinin ikinci filmidir. Komedi türünde olan bu dizi Türk sinema tarihinin en sevilen ve en gülünen filmlerinden biridir. Arzu Film tarafından ortaya çıkarılan filmin yönetmen koltuğunda ünlü ve efsane Türk filmi yönetmeni ve aynı zamanda filmin yapımcısı Ertem Eğilmez oturuyor. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi aynı ismi taşıyan Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz serisi Hababam Sınıfı kitaplarından uyarlanmış filmlerden biridir.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi, yine sınıfta kalan ve sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandırmaya çalışan Hababam Sınıfı'nın yeni maceralarını anlatıyor. Hababam Sınıfı yine sınıfta kalmış ve hiç ayrılamadıkları Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüşlerdir. Sınıfın bu sene okula atanmış Beden Eğitimi Öğretmeni Badi Ekrem'le başı derttedir. Sürekli egzersiz yaptırmak isteyen ve top oynatmak isteyen Badi Ekrem'in başına ve Hababam Sınıfı'nın başına çok komik maceralarla gelmektedir. Okula bir diğer yeni gelen öğretmen ise Edebiyat Öğretmeni Semra öğretmendir. Sınıfın haşarı öğrencisi İnek Şaban, genç edebiyat öğretmeni Semra'ya fena aşık olacaktır. Hafize teyze ise yine bildiğimiz gibi kuzucuklarını korumak için her şeyi yapar. Film tümüyle Hababam Sınıfı'nın maceleralarını konu alan bir komedidir.

HABABAM SINIFI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Münir Özkul Kel Mahmut

Adile Naşit Hafize Ana

Kemal Sunal İnek Şaban (karakter)

Tarık Akan Damat Ferit (hayalî karakter)

Halit Akçatepe Güdük Necmi

Feridun Şavlı Domdom Ali

Cem Gürdap Tulum Hayri

Ahmet Arıman Hayta İsmail

Cengiz Nezir Bozum Cahit

Bülent İğdiroğlu Kalem Şakir

Muharrem Gürses Okul Müdürü

Hababam Sınıfı nerede çekildi?



HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı İstanbul'da çekilmiştir. Hababam Sınıfı'nın yer aldığı Adile Sultan Kasrı, İstanbul ilinin Üsküdar ilçesinde, Validebağ Korusu içinde yer almaktadır. Validebağ Korusu Üsküdar-Altunizade bölgesinde bulunuyor. Validebağ Korusu, Altunizade metrobüs durağında indikten sonra yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesi uzaklıkta yer almaktadır.