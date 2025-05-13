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Güzide Duran'ın eşi kim? Güzide Duran boşanıyor mu?

Güzide Duran'ın eşi kim? Güzide Duran boşanıyor mu?
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Güzide Duran'ın eşi kimdir? Son günlerde magazin gündemini meşgul eden bu soru, ünlü mankenin özel hayatındaki gelişmelerle birlikte daha da merak konusu oldu. Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenmişti. Ancak son zamanlarda çiftin evliliğinde yaşanan sorunlar, "Güzide Duran boşanıyor mu?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Boşanma sürecinde ortaya atılan iddialar ve tarafların açıklamaları, "Güzide Duran boşanıyor mu?" sorusunun ötesinde, evliliklerinde yaşanan sorunların boyutunu da gözler önüne serdi. Bu durum, çiftin özel hayatına dair merakı daha da artırdı. Peki, Güzide Duran'ın eşi kim? Güzide Duran boşanıyor mu?

GÜZİDE DURAN'IN EŞİ KİM?

Güzide Duran, 1996 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci olduktan sonra modellik kariyerine hızlı bir giriş yaptı. 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile evlenerek, iki çocuk sahibi oldu. Ancak son yıllarda çiftin evliliğinde yaşanan sorunlar, boşanma sürecine girmelerine neden oldu.

Boşanma sürecinde Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy'un kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, ayrıca ihanete uğradığını iddia etti. Bu iddialar doğrultusunda Duran, 20 milyon lira tazminat ve aylık 600 bin lira nafaka talebinde bulundu.

Boşanma sürecinde Güzide Duran'ın adı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anıldı. Ancak Duran, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, çıkan haberleri umursamadığını belirtti.

GÜZİDE DURAN KİMDİR?

Güzide Duran, 4 Ağustos 1980 tarihinde Mersin'de doğmuş Türk model, sunucu ve oyuncudur. 1996 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde ederek modellik kariyerine adım atmıştır. Uluslararası alanda da başarı gösteren Duran, Elle, Vogue ve GQ gibi prestijli dergilerin kapaklarında yer almış; L'Oreal, Pantene, Revlon ve Saks 5th Avenue gibi markaların reklam kampanyalarında boy göstermiştir.

Televizyon dünyasında da aktif olan Güzide Duran, Star TV'de yayınlanan "Proje Moda" yarışmasında hem sunuculuk hem de jüri üyeliği yapmıştır. Ayrıca "Yeşil Işık" (2002), "90-60-90" (2001) ve "Kurşun Asker" (2002) gibi yapımlarda oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

Özel hayatında, 13 Nisan 2008 tarihinde iş insanı Adnan Aksoy ile evlenen Duran'ın, Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır. Çiftin evliliği 2021 yılında sona ermiştir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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