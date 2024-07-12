Güneş altında koruyucu tedbirler almadan vakit geçirmek, güneş yanıklarına neden olabiliyor. Güneş yanığına yoğurt sürülür mü?

GÜNEŞ YANIĞINA YOĞURT SÜRÜLÜR MÜ?

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal "İnsanlar, denizden çıktıktan sonra vücutlarının rahatlaması için yoğurt sürüyor olabilirler. Muhtemelen güneşten koruduğunu da düşünüyor olabilirler. Vücuda yoğurt, zeytinyağı, badem yağı ve çeşitli bronzlaştırıcı yağlar sürmek geleneksel yaklaşımlar. Bunları kesinlikle önermiyoruz. Koruma gibi bir özellikleri yok. Bizim önerimiz güneş koruyucu kremler, penye veya pamuklu kıyafetler ile vücutlarını korumaları. Denize girerken, özellikle çocuklarda ultraviyole özellikli mayolar tercih edilebilir. Ama yoğurttur, yağlardır bunlar güneşten koruma özelliğine sahip değiller. Tedavi edici bir özellikleri olmadığı için tavsiye etmiyoruz" dedi.