Güneş tutulması neden olur? Güneş tutulması olunca ne olur, tutulma ne zaman?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına gelerek Güneş'i kısmen veya tamamen örtmesi sonucunda gerçekleşen bir olaydır. Güneş tutulması, Ay'ın yörüngesinin Dünya ile Güneş arasında belirli bir hizalanma yapmasıyla oluşur. Peki, Güneş tutulması neden olur? Güneş tutulması olunca ne olur?

GÜNEŞ TUTULMASI NEDEN OLUR?

Güneş tutulmaları genellikle iki türde olur: kısmi ve tam. Kısmi güneş tutulmasında, Ay Güneş'in yalnızca bir kısmını örterken, tam güneş tutulmasında Ay, Güneş'i tamamen örter ve gökyüzünde kısa bir süreliğine karanlık bir alan oluşur.

Güneş tutulması görsel olarak etkileyici bir olaydır ve astronomi meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilir. Ancak, doğrudan güneş tutulmasını izlemek göz sağlığı için zararlı olabilir. Bu nedenle, güneş tutulmalarını güneş gözlüğü veya özel filtreler kullanarak güvenli bir şekilde izlemek önemlidir.

GÜNEŞ TUTULMASI OLUNCA NE OLUR?

Güneş tutulmasının, insanların yaşamları üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur.