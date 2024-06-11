"Gül hastalığı" terimi, bilimsel adı rozasea olan, genellikle yüzde kızarıklık, şişlik, akne benzeri lezyonlar, kan damarlarının genişlemesi gibi belirtilerle kendini gösteren bir cilt hastalığını ifade eder. GÜL HASTALIĞI NEDEN OLUR? Gül hastalığı nedir? İşte ayrıntılar...

GÜL HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Gül hastalığı, bilimsel adıyla rozasea, yüzde kızarıklık, şişlik, akne benzeri lezyonlar, kan damarlarının genişlemesi gibi belirtilerle kendini gösteren bir cilt hastalığıdır. Gül hastalığının kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Bu faktörler arasında genetik yatkınlık, ciltteki Demodex folliculorum adlı bir akne bakterisi, ciltteki bağışıklık sistemi tepkileri, güneş ışığına maruz kalma, stres, hormonal değişiklikler ve bazı yiyeceklerin veya içeceklerin tetikleyici etkileri gibi durumlar yer alabilir. Ancak, gül hastalığının kesin nedeni hala net olarak belirlenmemiştir ve her bireyde farklı faktörlerin etkili olabileceği bilinmektedir.