Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yüksek fiyat uyguladığına dair paylaşımlar yapılan "Bedri Usta" isimli restoran hakkında resen soruşturma başlattı. Tartışmalar sürerken, Ali Koç'un 2023'te Bedri Usta'yla yaptığı ve fiyatlara dikkat çektiği diyalog da yeniden gündeme geldi.
İşte 2023 yılında Ali Koç ve Bedri Usta arasında geçen diyalog;
- Okuma yazmam yok başkanım.
- O yüzden mi fiyatların çok yüksek?