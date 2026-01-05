Haberler

Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş Haber Videosunu İzle
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yüksek fiyat uyguladığına dair paylaşımlar yapılan "Bedri Usta" isimli restoran hakkında resen soruşturma başlattı. Tartışmalar sürerken, Ali Koç'un 2023'te Bedri Usta'yla yaptığı ve fiyatlara dikkat çektiği diyalog da yeniden gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bedri usta' isimli restoran hakkında sosyal medya mecralarında yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olayın yankıları sürerken eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da Bedri Usta'nın fiyatlarından Ali Koç bile rahatsız olduğu ortaya çıktı.

İşte 2023 yılında Ali Koç ve Bedri Usta arasında geçen diyalog;

  • Okuma yazmam yok başkanım.
  • O yüzden mi fiyatların çok yüksek?
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Yorumlar (4)

osman orenlioğlu:

okumam yazmam yok ama parayı biliyorum

vedat cici :

önce fiyatları sormak mantıklı

U mcn:

20 TL lik ayranı yahut suyu bildiğimiz su 20 TL 300-500 TL ye satmazsın be kardeşim hatta satamazsın böyle bir kar yok

Halit:

hemşerim kendi ayağına sıkıyorsun haberin yok

