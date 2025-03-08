Giray Altınok ile Ezgi Mola'nın filmi ne zaman çıkacak? Baska Bir Sen filmi hangi platformda?

Giray Altınok ve Ezgi Mola'nın merakla beklenen yeni filmi Baska Bir Sen, fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan filmin detayları ve fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Baska Bir Sen filminin konusu nedir? Baska Bir Sen filmi ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? İşte, Baska Bir Sen dizisine ilişkin merak edilenler detaylar…

BAŞKA BİR SEN FİLMİ NE ZAMAN, HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

?Giray Altınok ve Ezgi Mola'nın başrollerini paylaştığı "Başka Bir Sen" filmi, 7 Mart 2025 tarihinde Disney+ platformunda izleyicilerle buluştu. Filmin resmi fragmanını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Giray Altınok ile Ezgi Mola'nın filmi ne zaman çıkacak