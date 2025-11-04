Haberler

Gıda Denetimlerinde 125 Bin 572 İşletme Kontrol Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekim ayında 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini ve uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekim ayında yurt genelinde 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini, uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım ve 157 milyon 882 bin 731 lira para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, NSosyal medya hesabından gıda denetimlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "1-31 Ekim tarihleri arasında yurt genelinde toplam 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen; 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım, 157 milyon 882 bin 731 TL idari para cezası uygularken, 31 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğinden asla taviz vermeyecek, denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.