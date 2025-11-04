Gıda Denetimlerinde 125 Bin 572 İşletme Kontrol Edildi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekim ayında yurt genelinde 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirdiklerini, uygunsuzluk tespit edilen 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım ve 157 milyon 882 bin 731 lira para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, NSosyal medya hesabından gıda denetimlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "1-31 Ekim tarihleri arasında yurt genelinde toplam 125 bin 572 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen; 2 bin 125 işletmeye idari yaptırım, 157 milyon 882 bin 731 TL idari para cezası uygularken, 31 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğinden asla taviz vermeyecek, denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.