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Gibi 5. sezon ne zaman? Gibi 5. sezon hangi tarihte, ne zaman yayınlanacak? Gibi 5. sezon yayınlandı mı?

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Exxen'de yayımlanan Gibi dizisi beşinci sezon için araştırmalar devam ediyor ve Gibi 5. sezon ne zaman? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Gibi 5. sezon ne zaman? Gibi 5. sezon hangi tarihte, ne zaman yayınlanacak? Gibi 5. sezon yayınlandı mı?

Gibi 5. sezon ne zaman? Sorusu, son zamanların en sevilen dizileri arasında yer almakta olan Gibi 5. sezonu merak eden izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Feyyaz Yiğit, yaptığı paylaşımda Gibi beşinci sezonun geleceğine dair ipuçları verdi. Peki, Gibi 5. sezon ne zaman? Gibi 5. sezon hangi tarihte, ne zaman yayınlanacak? Gibi 5. sezon yayınlandı mı?

GİBİ 5. SEZON NE ZAMAN?

Başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, Instagram hesabından müjdeli haberi izleyicilere verdi. Yiğit, yaptığı paylaşımda ekibi ile birlikte çektiği bir fotoğrafı ekledi. Fotoğrafın açıklamasına ise "Gibi 5. sezon için her şey hazır! Çok yakında sete çıkıyoruz!" notunu ekledi. Buna göre Gibi 5. sezonun kısa süre içerisinde izleyicisi ile buluşması bekleniyor. Gibi 5. sezon yayınlanma tarihine ilişkin olarak net bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.

GİBİ DİZİSİ NEREDE YAYINLANIYOR?

Komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi, Exxen platformunda yayınlanmaktadır.

GİBİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler. Absürt komedi türündeki dizinin yeni sezon tanıtımı ise dün yayınlandı.

GİBİ ANA KARAKTERLER

Feyyaz Yiğit Yılmaz

Kıvanç Kılınç İlkkan

Ahmet Kürşat Öçalan Ersoy

Emir Ceran
Emir Ceran
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