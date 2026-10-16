GGF 28. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI KİLİS’TE BAŞLADI

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Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF), Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu ve Kilis Basın Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Kilis’te başladı. 16-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen program, bölge illerinden gazeteci meslek örgütlerinin temsilcilerini bir araya getirdi.

Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ ve Başkan Yardımcısı Osman Zahteroğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıya, GGF Genel Başkanı Mehmet Çelik’in yanı sıra farklı illerden basın meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Programa Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt, Batman Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Hatice Türkan, Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Tahir Gülebak, Siirt Gazetecilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Atilla Durak, Diyarbakır Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı İhsan Özdemir ve Mersin İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı A. Vahap Şehitoğlu da iştirak etti.

YEREL BASININ SORUNLARI ELE ALINACAK

Bölge gazetecilerini buluşturan toplantıda, gazetecilik mesleğinin karşı karşıya olduğu sorunların değerlendirilmesi, yerel basının güçlendirilmesi ve meslek örgütleri arasındaki dayanışmanın artırılması hedefleniyor. Gazeteciler, deneyimlerini paylaşarak ortak sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirecek.

KİLİS’TE ÜÇ GÜNLÜK PROGRAM

Üç günlük program kapsamında federasyon heyetinin kentte çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunması planlanıyor. Programın 17 Ekim Cumartesi günü Kilis Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecek ana toplantıyla devam etmesi, heyetin Başkan Hakan Bilecen ile bir araya gelmesi ve kentin tarihî ve kültürel mekânlarını ziyaret etmesi öngörülüyor.

Heyetin ayrıca 17 Ekim’de düzenlenecek Kilis Biber Festivali kortejine katılması, programın ise 18 Ekim Pazar günü tamamlanması bekleniyor.

GGF’nin 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın, bölge basını arasındaki iletişimin ve mesleki dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu