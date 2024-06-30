Gerzek Şaban filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gerzek Şaban filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gerzek Şaban filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gerzek Şaban konusu, özeti ve Gerzek Şaban oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gerzek Şaban filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Gerzek Şaban filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gerzek Şaban filmini izleyecek olanların merak ettiği Gerzek Şaban konusu nedir, Gerzek Şaban oyuncuları kimler ve Gerzek Şaban özeti gibi konuları inceliyoruz.
GERZEK ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gerzek Şaban, birbirine benzeyen bir gangster ile bir figüranın hikayesini konu ediyor. Osman, geçimini figüranlık yaparak sağlayan genç bir adamdır. Osman ın hayatı, bir gün eğlenmek için bir gazinoya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır. Gazinoya girmesiyle birlikte insanlar Osman ın yanına gelip ona haraç vermeye başlar. Seyfi adındaki bir gangster ile Osman ın benzerliğinden kaynaklanan bu durum, Osman ı bilmediği bir dünyaya adım atmasına neden olur. Zamanla Osman ve Seyfi nin hayatı daha çok birbirine karışmaya başlar.
GERZEK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Gerzek Şaban filmi, İstanbul Zekeriyaköy'de çekilmiştir. Film 1980 senesine aittir.
Oyuncular
Kemal Sunal · Osman / Seyfi
Yadigar Ejder · Kahveci Hamza
Rıza Pekkutsal · Rejisör Cemal
Nejat Gürçen · Hamdi
Reha Yurdakul · Mafya babası Abbas
Muhteşem Durukan · Konyakçı
Arap Celal · Arap Celal
Muharrem Gürses · Muharrem Amca
Ülkü Özen · Lale
Baki Tamer · Seyfi'nin Adamı
Kudret Karadağ · Seyfi'nin Adamı
Erdoğan Seren · Seyfi'nin Adamı
Hasan Ceylan