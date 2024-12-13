Geminid meteor yağmuru, gökyüzü meraklıları için yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak öne çıkıyor. "Geminid meteor yağmuru ne zaman?" ve "Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?" soruları, bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenler tarafından sıkça soruluyor. Her yıl Aralık ayında gerçekleşen bu gök olayı, binlerce meteorun gökyüzünde dans ettiği unutulmaz bir manzara sunuyor. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Detaylar haberimizde...

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Geminid meteor yağmuru 20 Aralık'a kadar devam edecek.

GEMİNİD METEOR YAĞMUR TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek bu görsel şölen, özellikle 13-14 Aralık gecesi zirveye ulaşacak. Saat 22.00'den itibaren gökyüzüne bakarak saatte 120'ye kadar meteorun ışık saçmasına tanıklık edebilirsiniz.

METEOR YAĞMURU NEDEN OLUR?

Meteor yağmurları, Dünya'nın yörüngesinin bir kuyruklu yıldızın ya da asteroit kalıntılarının bıraktığı enkaz bulutuyla kesişmesi sonucu meydana gelir. Bu olayda, uzaydaki küçük kaya parçaları ve tozlar, Dünya'nın atmosferine yüksek hızla girer.