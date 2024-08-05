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Gelinim Mutfakta yeni sezon başladı mı? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak, başladı mı?

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Popüler yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonu merak konusu oldu. Programın takipçileri yeni sezonun başlayıp başlamadığını sorguluyor. Kanal D'nin tam 6 sezondur reyting rekorları kıran ve en çok altın dağıtan programı Gelinim Mutfakta 7. sezonuna Aslı Hünel ile iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Gelinim Mutfakta Yeni Sezon Fragmanı yayınlandı. Aslı Hünel'in sunumuyla Gelinim Mutfakta yeni sezon pazartesi 13.00'te Kanal D'de başlıyor. Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon başladı mı? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak, başladı mı?

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON BAŞLADI MI?

Gelinim Mutfakta programının yeni sezonu bugün başladı.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON TANITIMI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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