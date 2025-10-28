Gelinim Mutfakta Miyase neden ayrıldı, elendi mi?

Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'nın 28 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Programın iddialı isimlerinden Miyase Türkel'in tezgahının boş olması, izleyiciler arasında "Miyase neden yok?" ve "Elendi mi?" sorularını gündeme getirdi. Sunucu Aslı Hünel, Miyase'nin programa katılmamasının ardındaki duygusal nedeni canlı yayında açıklayarak herkesi derinden etkiledi.

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE NEDEN AYRILDI?

Kanal D'nin ilgiyle izlenen yarışması Gelinim Mutfakta, 28 Ekim Salı günü 1702. bölümüyle ekranlardaydı. Ancak dikkatli izleyiciler, yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan ve kayınvalidesi Sevilay Hanım ile altın rekabeti veren Miyase'nin stüdyoda olmadığını fark etti. Onun yerine başka bir gelinin tezgaha geçmesi, "Miyase elendi mi?" sorularını gündeme taşıdı.

MİYASE'NİN PROGRAMDA OLMAMA NEDENİ

Miyase'nin neden yarışmada yer almadığı, bir önceki gün yayınlanan 27 Ekim Pazartesi tarihli 1701. bölümde belli oldu. Programın sunucusu Aslı Hünel, canlı yayını keserek hem yarışmacılara hem de izleyicilere Miyase ile ilgili üzücü bir haberi duyurdu.

AİLESEL BİR NEDENLE ANTALYA'YA GİTTİ

Miyase, yarışma esnasında babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldı. Aldığı bu acı haber karşısında gözyaşlarına hâkim olamayan yarışmacı, apar topar Antalya'ya giderek yoğun bakıma alınan babasının yanında olmaya karar verdi.

MİYASE GERİ DÖNECEK Mİ?

Miyase, 28 Ekim Salı günü yayınlanan bölümde yer almadı. Şu an için programa bu hafta dönüp dönmeyeceği netlik kazanmadı. Ancak yerine yeni bir yarışmacının katılması, Miyase'nin bir süre ekranlarda olmayabileceği ihtimalini güçlendiriyor.