Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın 13 Ağustos Salı günkü bölümünde çeyrek altını kazanan gelin merak konusu oldu.Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 13 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 13 Ağustos Salı çeyrek altını hangi gelin aldı?

GELİNİM MUTFAKYA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 13 Ağustos Salı gününün kazananı henüz belli olmadı.

13 AĞUSTOSYENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 1427. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Seda'nın yaptığı dolmalar olay oluyor.