Gelinim Mutfakta'nın yeni yüzlerinden biri olan Beyzanur Ateş, izleyicilerin ilgisini çeken bir isim haline geldi. Kendi yetenekleri ve özgün yemek tarifleri ile dikkat çeken Beyzanur, hem yarışmada sergilediği performansla hem de kişiliğiyle merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Beyzanur kimdir? Beyzanur Ateş kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BEYZANUR KİMDİR?

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Beyzanur Ateş, 22 yaşında ve Sivaslıdır. Sağlık bakım teknisyeni olarak çalışan Beyzanur, Gelinim Mutfakta'nın 1481. bölümüne oldukça iddialı bir giriş yaptı.

Sözlüsünün halası Nermin ile birlikte, tüm kayınvalideleri etkileyerek her hafta 10 altın bileziğin sahibi olabileceklerini ifade eden Beyzanur, bu durumu gündeme taşıdı. Yetenekleri ve stratejik yaklaşımıyla Beyzanur, yarışmanın en dikkat çekici isimlerinden biri olmayı başardı.