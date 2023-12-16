Üye Girişi
Haberler

Gece yarısı kadının evini bastılar: Evi hemen boşalt

Güncelleme:
Abone Ol

Sosyal medyada paylaşılan bir video gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Gece saatlerinde bir kadının penceresinin önüne giden üç erkek, kadının oturduğu evin kendilerine ait olduğunu iddia ederek hemen ertesi gün evden çıkmasını istedi.

Kendisinin cezaevinden yeni çıktığını anlatan adam, kadından evi boşaltmasını isteyerek kirasını depozitosunu da ödeyeceğini iddia etti.

Kadın ise korkulu bir sesle kapısına dayanan şüpheli kişilere itiraz etti ve evi boşaltmayacağını söyledi. Videonun nerede çekildiği ve kadının durumu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 16 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 16 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Vapur seferleri iptal mi? 16 Aralık vapur seferleri iptal edildi mi? Hangi vapur hatları iptal edildi? Hafta içi maçlar oynanmayacak mı, Salı - Çarşamba Süper Lig iptal mi? Odun ateşinde ızgara lüfer tarifi! Mangalda ızgara lüfer nasıl yapılır (YAPIŞMADAN)? Yılmaz Öztürk kimdir? MasterChef Şef Yılmaz Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Troy ismi değişecek mi? Troy yeni ismi ne olacak? 16 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 16 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (16 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 16 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title