UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
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Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman Play Off?

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UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan temsilcimiz, doğrudan son 16 turuna kalamasa da play-off mücadelesiyle şansını sürdürüyor. Kura çekimi saat 15.00'te başladı ve Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

Final hedeflediklerini aktaran İbrahim Hatipoğlu, "Bizim için önemli olan son 16 turuydu, orayı planlıyorduk hep. İki İngiliz takımından biri olacak; Tottenham veya Manchester United. Manchester United ile geçen sene aynı gruptaydık. Biz önce AZ Alkmaar'ı geçmeyi sonra hangisi olursa olsun finale ulaşmayı arzuluyoruz" şeklinde konuştu.

GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 13 Şubat'ta, rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray, ilk maçı deplasmanda mı yoksa evinde mi oynayacağını da kura sonucuna göre öğrenecek.

Bu sezon 36 takımlı lig formatıyla düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Eşleşmeler şu şekilde oldu:

İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe - Anderlecht

Union SG-Ajax

AZ Alkmaar-Galatasaray

Ferencvaros- Plzen

Porto- Roma

Galatasaray AZ Alkmaar maçı ne zaman Play Off?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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