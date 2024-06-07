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Gaddar final mi yapıyor? Gaddar sezon finali bugün mü?

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Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar final mi yapacak merak ediyor. Peki, Gaddar final mi yapıyor? Gaddar bitiyor mu 2024?

Gaddar dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Gaddar final mi yapıyor? Gaddar bitiyor mu 2024?

Gaddar SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağhan Mesut'un kurtulması için elinden geleni yapar ancak sonunda çaresiz beklemeye başlarlar. Onun yüzünden Mesut'un başına gelen bu olay artık sabrının son damlasını da taşırır. Savaşmaya kaldıkları yerden bu kez daha yıkıcı devam ederler. Ekber'in adamları Nilüfer'i almaya gelir, Müdür ve adamlar arasında bir çatışma yaşanır. Nilüfer ve Leylâ'nın güvenliği yeniden tehlikeye girmiştir. Enverolanlar için Dağhan'ı teselli etmeye çalışır, bu sırada Şirket'in adamları hiçbir fırsatı kaçırmadan onlara kumpas kurmaya devam ederler. Patron ve Müdür görüşmesi, Müdür'ün yapması gereken bir tercihle sonuçlanır. Patron, kızını Ekber'den kurtarmak karşılığında Müdür'den Dağhan'ı ele vermesini ister. Müdür ne karar vereceğini bilmez bir haldedir, çünkü artık atacağı her adım herkesin hayatını baştan sona değiştirecektir. Enver ve Dağhan sevdiklerinin hayatını korumak için tetikçilerden kaçmaya devam ederken, Yağmur yaşananlar ve Enver'in yokluğu birleşince depresif tavırlar sergilemeye başlar. Herkesin içinde bir tedirginlik vardır. Oya, Aydan'ı alıp buralardan gitmeye karar verir, Dağhan'dan uzakta olmak kızına iyi gelir diye düşünür. Hızlıca gidebilmek için Fikriye ile hazırlıklara başlar. Aydan ise kararsızdır, sanki hâlâ bir umut bekler gibidir. Patron ve Dağhan nihayet karşı karşıya gelir. Artık sona gelmişlerdir, ikisi de bu işten birinin sağ çıkamayacağının farkındadır. Fakat Dağhan bu güç karşısında kazanabilecek midir?Başındaki belaları kökünden halletmeye çalışırken Aydan'ı sonsuza dek kaybetmek üzeredir. Dağhan Aydan'a engel olup yeni ve temiz bir hayat kurabilecek midir?

Gaddar FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gaddar bugün sezon finali bölümü ile ekrana gelecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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