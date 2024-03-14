Fuat Mehmetoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hazro Belediye Başkan adayı Fuat Mehmetoğlu kaç yaşında, nereli?
AK Parti'nin Diyarbakır-Hazro Belediye Başkanı adayı Fuat Mehmetoğlu'nun yaşamı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. Fuat Mehmetoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hazro Belediye Başkan adayı Fuat Mehmetoğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Diyarbakır-Hazro Belediye Başkanı adayı Fuat Mehmetoğlu'nun yaşamı ve siyasi kariyeri merak konusu oldu. Mehmetoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır-Hazro Belediye Başkan adayı Fuat Mehmetoğlu oldu. Peki, Fuat Mehmetoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hazro Belediye Başkan adayı Fuat Mehmetoğlu kaç yaşında, nereli?
FUAT MEHMETOĞLU KİMDİR?
AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır- Hazro Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.