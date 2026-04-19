Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri neler? Forza Horizon 6 kaç GB? soruları, oyunla ilgili en çok merak edilen başlıklar arasında yer alırken, artık resmi sistem gereksinimleri de netleşmiş durumda.



Açıklanan bilgilere göre oyun, minimum seviyede Intel i5-8400 veya Ryzen 5 1600 işlemci, 16 GB RAM ve GTX 1650 / RX 6500 XT gibi ekran kartlarıyla çalışabiliyor



Önerilen tarafta ise i5-12400F veya Ryzen 5 5600X işlemci ve RTX 3060 Ti seviyesinde bir GPU dikkat çekiyor. Tüm sistemlerde SSD zorunlu tutulurken, oyunun geniş açık dünya yapısı nedeniyle depolama tarafında yine 150 GB üzeri bir alan gerektirmesi bekleniyor.

Forza Horizon 6 Minimum Sistem Gereksinimleri (Tahmini)

Yeni oyunun, Forza Horizon 5’e kıyasla daha gelişmiş grafikler ve fizik motoru sunması bekleniyor. Bu nedenle minimum gereksinimlerin de bir miktar yükselmesi muhtemel:

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580

Depolama: 150 GB SSD

DirectX: Sürüm 12