Haberler

Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan şiddeti fırtınada Çağlayan Adliyesi önünde zor anlar yaşayan anne ve bebeğinin imdadına Çevik Kuvvet Polisi yetişti. Polis ekipleri bebek arabasını iten annenin etrafına kalkan olarak yürümesine yardımcı oldu. Yürek ısıtan anlar kameraya yansıdı.

  • İstanbul'da şiddetli fırtına ve lodos nedeniyle bir anne, bebek arabasıyla yürümekte güçlük çekti.
  • Çevik Kuvvet Polisi, anne ve bebeği rüzgardan koruyarak güvenli şekilde yürümelerine yardım etti.
  • Olay anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına ve lodos, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan bir anne, fırtına nedeniyle bebek arabasıyla yürümekte güçlük çekti.

ÇEVİK KUVVET ANNEYE KALKAN OLDU

Annenin yardımına adliyede görevli Çevik Kuvvet Polisi yetişti. Ekipler, anne ile bebeğin etrafında "kalkan" oluşturarak rüzgara karşı koruma sağladı ve güvenli şekilde yürümelerine yardımcı oldu.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gazeteci Hanifi Bayar'ın servis ettiği görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.

Haberler.com - Yaşam
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDüşünür:

İşte özümüz aslında bu işte bizler boyle cok güzeliz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMardin Mardelli:

Dışarısı ne kadar soğuk ve fırtınalı olursa olsun, bu tarz görüntüler toplumsal bağlarımızı güçlendiriyor. Emeği geçen ve o kalkanı bir sevgi koridoruna dönüştüren polislerimizin yüreğine sağlık.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

