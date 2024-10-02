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Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl?

Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl?
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın hastaneye kaldırılması gündeme gelirken, Filiz Akın'ın sağlık durumu merak ediliyor. Filiz Akın kaç yaşında ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. 2002'den beri sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hastanede tedavi altına alındı. Peki, Filiz Akın'ın hastalığı nedir?

Filiz Akın kaç yaşında, hastalığı nedir ve sağlık durumu sevenleri tarafından araştırılıyor. Filiz Akın hastaneye kaldırılmasının ardından son hali merak ediliyor. Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl? Detaylar haberimizdedir…

FİLİZ AKIN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Uzun yıllardır çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşan usta oyuncu Filiz Akın, hastaneye kaldırıldı. Tedavisine Bodrum'da devam edilen 81 yaşındaki Akın, sosyal medya hesabından yaklaşık 40 gün sonra ilk kez bir paylaşım yaptı.

FİLİZ AKIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, Bodrum'da hastane odasından paylaştığı kare ile sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğu mesajını verdi.

Filiz Akın'ın birkaç gün içinde taburcu olabileceği ileri sürüldü. Akın, geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılmış ve bir süre sonra taburcu olan olmuştu.

Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl?

ART ARDA OPERASYONLAR GEÇİRMİŞTİ

Usta oyuncunun 2002'de nazofarenks (geniz) kanserine yakalanmıştı. 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle operasyon geçirmişti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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