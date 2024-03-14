Fikret Gümüş kimdir? AK Parti Denizli- Acıpayam Belediye Başkan adayı Fikret Gümüş kaç yaşında, nereli?
Fikret Gümüş kimdir? AK Parti Denizli- Acıpayam Belediye Başkan adayı Fikret Gümüş kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Denizli- Acıpayam Belediye Başkan adayı olan Fikret Gümüş merak ediliyor. Fikret Gümüş'ün yaşı, nereli olduğu ve kim olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Acıpayam Belediye Başkan adayı Fikret Gümüş oldu. Peki, Fikret Gümüş kimdir? AK Parti Denizli- Acıpayam Belediye Başkan adayı Fikret Gümüş kaç yaşında, nereli?
FİKRET GÜMÜŞ KİMDİR?
- Fikret Gümüş, 1960'lı yıllarda Denizli'de dünyaya gelmiştir.
- Siyasi kariyerine AK Parti'de adım atan Gümüş, 2004 yılında AK Parti'den meclis üyesi adayı olmuş ve 2004-2007 yılları arasında Yerel Yönetimlerden sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.
- Bu süreçte yerel yönetim konularında tecrübe kazanarak partisine hizmet etmiştir.
- 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Cumhur İttifakı ortak adayı olarak AK Parti tarafından Denizli'nin Acıpayam ilçesinden Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.