Felat Aygören kimdir? AK Parti Diyarbakır- Dicle Belediye Başkan adayı Felat Aygören kaç yaşında, nereli?
Felat Aygören kimdir? AK Parti Diyarbakır- Dicle Belediye Başkan adayı Felat Aygören kaç yaşında, nereli? AK Parti Diyarbakır- Dicle Belediye Başkan adayı Felat Aygören'in kim olduğu merak konusu oldu. Felat Aygören'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Diyarbakır- Dicle Belediye Başkan adayı Felat Aygören oldu. Peki, Felat Aygören kimdir? AK Parti Diyarbakır- Dicle Belediye Başkan adayı Felat Aygören kaç yaşında, nereli?
FELAT AYGÖREN KİMDİR?
- 1971 yılında Diyarbakır Dicle ilçesinde doğdu.
- İlk Orta ve Lise öğrenimini Dicle ilçesinde tamamladı.
- 1991 yılında askerlik görevini ifa ettikten sonra ticaret hayatına atıldı.
- Şehirler arası taşımacılık sektöründe otobüs işletmeciliği ile uğraştı ayrıca yurt içi ve yurt dışında inşaat sektöründe müteahhit (taahhüt) işleri yaptı.
- Evli ve 4 çocuk babasıdır.
- AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır- Dicle Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiştir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.