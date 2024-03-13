Fatma Genç kimdir? Zafer Partisi Bursa İznik Belediye Başkan Adayı Fatma Genç kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi Bursa İznik Belediye Başkan Adayı Fatma Genç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Fatma Genç kimdir? Zafer Partisi Bursa İznik Belediye Başkan Adayı Fatma Genç kaç yaşında, nereli?
Fatma Genç kimdir? Zafer Partisi Bursa İznik Belediye Başkan Adayı Fatma Genç kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa İznik Belediye Başkan Adayı Fatma Genç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Fatma Genç kimdir? Zafer Partisi Bursa İznik Belediye Başkan Adayı Fatma Genç nereli? Detaylar haberimizdedir…
FATMA GENÇ KİMDİR?
Fatma Genç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Bursa İznik Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.