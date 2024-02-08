Fincanda çıkan semboller şekline ve durumuna göre çeşitli manalara gelir. En sık çıkan işaretlerden biri olan Kartal işareti de anlamı ile merak ediliyor. Peki, Falda Kartal görmek nedir? Falda Kartal çıkması ne anlama gelir?

FALDA KARTAL GÖRMEK NEDİR?

Falda kartal görmek haberle ilişkilendirilir. Kartalın kuş türü olması sebebiyle haber konusu ile ilişkilendirilirken yırtıcı kuş olması sebebiyle de olumsuz olarak değerlendirildiği olmuştur. Bu fal, fal sahibinin etrafında gaddar, nankör kişiye işaret eder. Bu yüzden falda bu işareti gören kişi dikkatli olmalıdır.

KAHVE FALINDA KARTAL ŞEKLİ ÇIKMASI

Kahve falında kartal şekli çıkması, fal sahibi için risk var anlamına gelir. Özellikle yeni bir iş planı yapılıyorsa ya da girişim yapılması düşünülüyorsa bu konu daha dikkatli düşünülmeli, plan gözden geçirilmeli demektir. Yapılacak en ufak m hatada yapılan tüm plan bozulabilir, zararlar oluşabilir. Planın her detayı itina ile incelenmeli, tüm detaylar gözden geçirilmelidir.

KAHVE FALINDA KARTAL KAFASI GÖRMEK

Falda görülen kartal kafası devlet ile ilgili mesajlar içerir ve fal sahibinin devlet işlerinde sorunlar yaşayacağı anlamına gelir. Bu durum haksız yere para cezası ya da farklı bir uygulama şeklinde olabilir. Durumun devletten gelmesi kişi çaresiz bırakacak ve ceza ile yüzleşecek demektir. Çaresiz şekilde ciddi bir kayıp yaşanacağı anlamına gelir.

KAHVE FALINDA YAVRU KARTAL GÖRMEK

Kahve falında çıkan yavru kartal simgesi, fal sahibine karşı kurulan tuzakların varlığına işaret eder. Bu yüzden kahve falında yavru kartal gören kişi daha dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Tedbirli olunmazsa fal sahibi gafil avlanacak ve sorunlar yaşayacak demektir.

KAHVE FALINDA KARTAL FİGÜRÜ GÖRMEK

Kahve falında görülen kartal figürü kötü haberlere işaret eder. Özellikle iş hayatı ile ilgili konularda çalım yemek olarak yorumlanır. Ama kişi önlemini alırsa bu konuda yaşanacak sorunları önceden bertaraf edebilir.