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Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? 25 Ekim Ezgi Sertel bugün programda yer alacak mı?

Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? 25 Ekim Ezgi Sertel bugün programda yer alacak mı?
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Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in, popüler televizyon programı 'Gelin Evi'nden ayrıldığı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Sertel'in ayrılık nedeni ve yerine kimin geleceği konusu merak konusu oluyor.

Gelin Evi programının sevilen sunucusu Ezgi Sertel'in programdan ayrılıp ayrılmadığı izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Sertel, programın neşeli ve samimi sunum tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu için ekranlarda görünmemesi dikkat çekti. Ancak, Sertel'in programdan tamamen ayrıldığına dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Peki, Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? Detaylar haberimizde...

EZGİ SERTEL GELİN EVİ'NDEN AYRILDI MI?

Türkiye'nin sevilen yarışma programı Gelin Evi'nin 25 Ekim tarihli bölümünde, sunucu Ezgi Sertel ekranlarda yer almadı. Hem Show TV'den hem de Gelin Evi programından Sertel'in neden yayında olmadığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? 25 Ekim Ezgi Sertel bugün programda yer alacak mı?

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

Ezgi Sertel, 22 Kasım 2021 tarihi ile 26 Kasım tarihinde Gelinim Mutfakta programın sunucusu olmuştur. Toplamda bir hafta boyunca programın sunuculuğunu yapmıştır. Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ozan Murat Çobanoğlu'nun gelinidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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