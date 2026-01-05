Haberler

Eyüpsultan'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu

Eyüpsultan'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu Haber Videosunu İzle
Eyüpsultan'da restorana operasyon; valizde değeri 7,5 milyon lira olan 50 silah bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EYÜPSULTAN'da jandarma ekipleri, silah ticareti yapan bir şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin teslimat yapacağı restorana baskın düzenleyen jandarma, valiz içerisinde 50 tabanca ve 96 şarjör ele geçirdi. Ele geçirilen silahların piyasa değerinin yaklaşık 7,5 milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

EYÜPSULTAN'da jandarma ekipleri silah ticareti yapan bir şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin teslimat yapacağı restorana baskın yapan jandarma valizin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon değerinde olduğu öğrenilen 50 tabanca ve 96 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken operasyon anı kameralara yansıdı.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yaptığını tespit ettiği bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin bir restoranda teslimat yapacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri restorana operasyon düzenledi. Şüpheli baskında yakalanırken yanındaki valizde ise arama yapıldı. Valizde jandarma tarafından 50 tabanca ve 96 şarjör ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 7,5 MİLYON LİRA

Ele geçirilen silahların piyasa değerinin yaklaşık 7,5 milyon lira olduğu öğrenildi. Operasyon anları kameralara yansıdı. Diğer yandan gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Milyonlar merakla bekliyordu: İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Adayı tanıtmak isteyen vali, soğuğa aldırış etmeden denize girdi

Adayı tanıtmak isteyen vali, soğuğa aldırış etmeden denize girdi
Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu

Kariyerini bıraktı, girdiği tarlada 'beyaz altın' buldu
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Şırnak'ta kar altında ceset bulundu

Ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken donarak öldü
Maduro hakim karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu

Maduro için tarihi gün! Tüm dünya o saate kilitlendi