Son zamanların en sevilen yapımlarından biri olan Deha dizisinde abi ve kardeşi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Eylül Ersöz arasındaki aşk iddiaları olay olmuştu. Peki, Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli?

EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

Doğum: 6 Eylül 2001 (23 aşında), İstanbul

Eylül Ersöz 6 Eylül 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunudur, sonrasında oyunculuk eğitimi aldı.

Eylül Ersöz Zeliha karakteri ile ilk dizisi "Gülperi"de rol almıştır. 2021 yılında ise "Ada Masalı" dizisinin oyuncu kadrosunda Nehir rolüyle yer aldı.

Ünlü oyuncu Emin Alper'in "Kurak Günler" filmindeki Pekmez rolüyle adını duyurdu.