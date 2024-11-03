Üye Girişi
Haberler

Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli?

Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aras Bulut İynemli'nin 'Deha' dizisinde kardeşini canlandıran Eylül Ersöz ile sevgili olduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncu bu iddialara sessiz kaldı. Peki, Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli?

Son zamanların en sevilen yapımlarından biri olan Deha dizisinde abi ve kardeşi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Eylül Ersöz arasındaki aşk iddiaları olay olmuştu. Peki, Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli?

EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

Doğum: 6 Eylül 2001 (23 aşında), İstanbul

Eylül Ersöz 6 Eylül 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunudur, sonrasında oyunculuk eğitimi aldı.

Eylül Ersöz Zeliha karakteri ile ilk dizisi "Gülperi"de rol almıştır. 2021 yılında ise "Ada Masalı" dizisinin oyuncu kadrosunda Nehir rolüyle yer aldı.

Ünlü oyuncu Emin Alper'in "Kurak Günler" filmindeki Pekmez rolüyle adını duyurdu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yavaş'ın, 'Yörüngesini şaşıran ben değilim' çıkışına Özel'den net yanıt

Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" sözlerine Özel'den net yanıt

 Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Dev maçta zafer Fenerbahçe'nin

 Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş
Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

CHP, Ahmet Özer'le ilgili sözlerini affetmedi! Partiden ihraç ediliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi ilde Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü bulunmaktadır? Bursa'da opera var mı, Bursa'da opera var mı, Samsun'da, Çanakkale'de, Edirne'de opera var mı Yusuf Güney uzayda yemek yedi mi? Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir? Topa vurduktan sonra faul olur mu, top ayaktan çıktıktan sonra penaltı olur mu? Mourinho ceza alacak mı, PFDK'ya sevk olacak mı? Malatya deprem mi oldu? İrem Çiçek kimdir? İrem Çiçek olayı nedir? Eylül Ersöz Aras Bulut İynemli sevgili mi? Eylül Ersöz kimdir? Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli? EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)! İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.